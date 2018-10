Terremoto oggi Calabria 10 ottobre 2018, scossa M 3.2 costa calabra – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 10-10-2018. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 10 ottobre 2018 –

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo instabile sulle zone più occidentali con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse ancora sul Piemonte, Valle d’ Aosta e Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata piogge in intensificazione sul nord-ovest Italia, asciutto altrove con poche nubi in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, nessun fenomeno associato. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni tranne in Abruzzo con locali piogge in Appennino. In serata tempo asciutto su tutte le regioni e cieli poco o quai nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati Orientali. Mari generalmente mossi.