Terremoto Calabria oggi, mercoledì 14 febbraio 2018: scossa M 2.0 in provincia di Reggio Calabria. Nel primo pomeriggio sisma M 2.5 nel distretto Isole Eolie, M 3.1 sulla Costa Calabra nord occidentale

Terremoto oggi Calabria, 14 febbraio 2018: scossa M 3.1 Costa Calabra – Dati Ingv

Alle ore 18:53 sisma profondo di magnitudo 3.1 sulla Costa Calabra nord occidentale (Cosenza). Ipocentro a 109 km.

Alle 12:29 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna: sisma di magnitudo 2.0 della scala Richter con epicentro a Langhirano, in provincia di Parma, e ipocentro a 11 km di profondità. Nel primo pomeriggio, alle ore 15:42, scossa di magnitudo 2.5 in mare: epicentro nel distretto Isole Eolie (Sicilia), ipocentro a 193 km.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Alle ore 11:00 di stamattina, lieve scossa di magnitudo 2.0 in Calabria. Epicentro a Laganadi, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro ad 11 chilometri. Evento localizzato 10 chilometri a nord est di Reggio Calabria, 15 km ad est di Messina.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Ieri sera e ieri pomeriggio, situazione sismica tranquilla, nessun sisma registrato. Ieri mattina, tre scosse di terremoto registrate in Basilicata, due di magnitudo 2.1 e la più elevata di magnitudo 2.8, con epicentro a Muro Lucano, in provincia di Potenza. Ipocentro superficiale, a 7 chilometri di profondità. […]