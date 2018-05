Terremoto oggi Calabria 14 maggio 2018, scossa M 2.1 provincia di Catanzaro – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 14-5-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 14 maggio 2018 – Al Nord: Al mattino maltempo diffuso su molte regioni salvo Emilia-Romagna e ovest Lombardia, con temporali e nevicate sui rilievi alpini sud occidentali. Al pomeriggio schiarite più frequenti ovunque, persistono piogge sulla Liguria di levane e lungo l’arco alpino. In serata ulteriore miglioramento con fenomeni concentrati solo su Piemonte e Liguria. Quota neve oltre i 1600-1800 metri.Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino variabilità sparsa sui settori tirrenici con possibilità di rovesci, fenomeni più intensi sulle coste dell’alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità allternata a schiarite ovunque con rovesci o temporali ancora su alta Toscana e sulle coste abruzzesi. In serata temporaneo miglioramento ma con nubi in aumento sulle aree tirreniche. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.