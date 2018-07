Terremoto Calabria oggi, martedì 17 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.2 in provincia di Cosenza.

Terremoto oggi Sicilia 17 luglio 2018, scossa M 2.3 in provincia di Catania – Dati Ingv

Stamattina, alle ore 9:09, scossa di terremoto M 2.3 a Milo, provincia di Catania, con ipocentro ad 1 km. Alle 9:58, sisma di magnitudo 2.0 a Balsorano, in provincia de L’Aquila. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato 64 km a sud de L’Aquila, 66 km a nord est di Latina.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato tre scosse di terremoto In Italia nella notte di oggi, martedì 17 luglio 2018. Alle ore 00:29, sisma M 2.0 a Pieve Torina, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Alle ore 5:09, scossa M 2.4 nel distretto Tirreno meridionale, ipocentro a 10 km. Epicentro in mare, a 7 km da Ustica, in provincia di Palermo.

Alle ore 5:23 di oggi, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 registrata in Calabria. Epicentro a Longobucco, in provincia di Cosenza. Ipocentro a 32 chilometri di profondità. Evento localizzato 35 chilometri ad est di Cosenza, 56 km a nord est di Lamezia Terme, 58 km a nord di Catanzaro, 58 km a nord ovest di Crotone. Ieri sera, due scosse di magnitudo 2.3 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 km. […]