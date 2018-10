Terremoto oggi Calabria 2 ottobre 2018, scossa M 2.1 costa calabra – Dati Ingv

Terremoto Calabria oggi, martedì 2 ottobre 2018: scossa di magnitudo 2.1 costa calabra sud occidentale.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia nella notte di oggi, martedì 2 ottobre 2018. Alle ore 10:00 sisma di magnitudo 2.1 in Calabria, distretto costa calabra sud occidentale. Epicentro in mare, ad 11 chilometri da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro ad 11 km di profondità.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare in Italia oggi. Alle ore 22:10 di ieri, sisma di magnitudo 2.0 mar Ionio meridionale, ipocentro a 29 chilometri di profondità. Alle ore 21:47 sisma di magnitudo 2.1 a Corinaldo, in provincia di Ancona. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Alle ore 20:51 scossa di magnitudo 2.2 a Zocca, in provincia di Modena, con ipocentro a 19 km. […]