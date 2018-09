Terremoto Calabria oggi, venerdì 28 settembre 2018: scossa M 4.2 costa calabra sud occidentale, provincia di Reggio Calabria.

Terremoto oggi Calabria 28 settembre 2018, scossa M 4.2 costa calabra sud occidentale – Dati Ingv

Tra ke ore 7:43 e 8:26 di stamane scosse di terremoto di magnitudo compresa tra M 2.2 e M 2.9 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro tra 5 e 10 chilometri di profondità. Alle 8:59 M 2.0 stretto di Messina, ipocentro a 14 km.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, venerdì 28 settembre 2018. Alle ore 00:13 sisma M 2.7 Tirreno meridionale, ipocentro a 205 chilometri di profondità. Epicentro in mare 62 km ad ovest di Lamezia Terme, 65 km a sud ovest di Cosenza. Alle ore 1:12, lieve scossa M 2.0 a Muccia, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 km.

Alle ore 4:54 scossa di magnitudo 2.4 a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato 19 km a sud di Foligno, 25 km a nord di Terni. Alle ore 7:24 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita in Calabria, distretto costa calabra sud occidentale. Ipocentro ad 11 chilometri. Epicentro in mare, ad 11 km da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Evento localizzato 26 km a nord est di Messina, 31 km a nord di Reggio Calabria. […]