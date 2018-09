Terremoto Sicilia, 29 settembre 2018: M 2.9 Linguaglossa, provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto Sicilia 29 settembre 2018: scossa M 2.9 a Linguaglossa, in provincia di Catania

Registrato sabato 29/09/2018 a Linguaglossa, in provincia di Catania, un sisma di magnitudo 2.9. La scossa è stata avvertita alle ore 14:07, con ipocentro alla profondità di 1 km. Sisma registrato a 35 km a Nord di Catania, 59 km a Su-Ovest di Messina, a 60 km a Sud-Ovest di Reggio Calabria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto sabato 29 settembre 2018, di magnitudo 2.4 sul Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a profondità 173 chilometri. L’evento sismico si è verificato alle ore 01.19 a 67 km a ovest di Lamezia Terme, 73 km a sud ovest di Cosenza e 82 km a nord di Messina, lontano da centri abitati e senza causare alcun danno.

Tante le scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di venerdì 28 settembre 2018. Alle ore 00:13 sisma M 2.7 Tirreno meridionale, ipocentro a 205 chilometri di profondità. Epicentro in mare 62 km ad ovest di Lamezia Terme, 65 km a sud ovest di Cosenza. Alle ore 1:12, lieve scossa M 2.0 a Muccia, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 km. Alle ore 4:54 scossa di magnitudo 2.4 a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato 19 km a sud di Foligno, 25 km a nord di Terni. Alle ore 7:24 scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita in Calabria, distretto costa calabra sud occidentale. Ipocentro ad 11 chilometri. Epicentro in mare, ad 11 km da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Evento localizzato 26 km a nord est di Messina, 31 km a nord di Reggio Calabria.

Tra le ore 7:43 e 8:26 di stamane scosse di terremoto di magnitudo compresa tra M 2.2 e M 2.9 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro tra 5 e 10 chilometri di profondità. Alle 8:59 M 2.0 stretto di Messina, ipocentro a 14 km. Alle ore 14.03 sisma di magnitudo 3.1 sullo Stretto Messina-Reggio Calabria, ipocentro a profondità 10 chilometri, 24 km a nord est di Messina/31 km a nord di Reggio Calabria. Alle 15.26 scossa di magnitudo 2.5 sulla Costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), ipocentro profondo 10 chilometri, 25 km a nord est di Messina. Alle 15.27 nuovo evento sismico (magnitudo 2.2) sullo Stretto Messina-Reggio Calabria con ipocentro a profondità 17 chilometri, 24 km a nord est di Messina/31 km a nord di Reggio Calabria. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.5 e 2.8 tra le ore 16:41 e 16:45 a San Teodoro, in provincia di Messina, con ipocentro tra i 32 e i 33 km di profondità. Alle ore 19:13 e alle 19.47 scosse sulla Costa Calabra Sud Occidentale di magnitudo 2.7 e magnitudo 2.1.

In serata, alle ore 20:59 scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro in mare, nel distretto Tirreno Meridionale, e ipocentro a 250 km di profondità. A seguire, alle 22:03, sisma di magnitudo 2.6 con epicentro ad Aci Castello, in provincia di Catania, e ipocentro a 17 km di profondità. […]