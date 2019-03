Terremoto oggi Sicilia 1 marzo 2019, scossa M 2.3 in provincia Catania – Dati Ingv

Terremoto oggi 1 marzo 2019, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 in Perù alle ore 9:50 di oggi, venerdì 1 marzo 2019, ipocentro a 259 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.