Terremoto oggi Campania 16 ottobre 2018, scossa M 2.3 provincia di Napoli – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare due forti scosse di terremoto M 6.6 e 6.8 in Nuova Caledonia alle ore 2:28 e 3:03 di oggi, 16-10-2018. Ipocentro a 10 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 16 ottobre 2018 – Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni anche compatta, ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali pioviggini sul Piemonte. Al pomeriggio deboli piogge possibili sull’Emilia Romagna, nuvolosità diffusa altrove ma con tempo asciutto. In serata ancora piogge sparse possibili sull’Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali pioviggini su Toscana e Lazio, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge sparse di debole o moderata intensità. In serata ancora piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.