Terremoto oggi Campania, 9 settembre 2018: scossa M 3.0 in provincia di Benevento – Dati INGV

Terremoto Campania oggi, domenica 9 settembre 2018: scossa M 3.0 a Pontelandolfo (BN)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi, domenica 9 settembre 2018, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 (ore 04.22) in Campania nella località di Pontelandolfo, in provincia di Benevento, con ipocentro profondo 13 chilometri, 22 km a nord ovest di Benevento.

Nella notte di oggi rilevate anche diverse altre scosse: alle 00.17 sisma di magnitudo 2.0 a Mattinata, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 24 chilometri, 23 km a nord est di Manfredonia; alle 01.49 magnitudo 2.1 a Montecilfone, in provincia di Campobasso, ipocentro 19 chilometri, 46 km a ovest di San Severo; alle 02.21 scossa di magnitudo 2.1 a Muccia, in provincia di Macerata, ipocentro 12 chilometri, 30 km a est di Foligno; alle 05.22 sisma di magnitudo 2.0 a Serramazzoni, in provincia di Modena, ipocentro a profondità 26 chilometri, 31 km a sud ovest di Modena. Alle prime luci del mattino, inoltre, alle ore 07.23 sisma di magnitudo 2.1 sulla Costa Calabra sud occidentale (Reggio Calabria), ipocentro a profondità 19 chilometri, e alle 08.00 scossa di magnitudo 2.4 a Costacciaro, in provincia di Perugia, ipocentro profondità 8 chilometri e 34 km a nord ovest di Perugia.

