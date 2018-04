Terremoto Marche oggi, sabato 28/04/2018: scosse M 2.4 a Muccia e Monte Cavallo, in provincia di Macerata

Terremoto oggi centro Italia, 28 aprile 2018: nella notte due scosse M 2.4 nelle Marche – Dati INGV – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, sabato 28 aprile 2018, entrambi nelle Marche: alle ore 1:13 sisma di magnitudo 2.4 della scala Richter con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 8 km di profondità. Poco dopo, alle ore 1:20, scossa di magnitudo 2.4 con epicentro a Monte Cavallo, sempre in provincia di Macerata, e ipocentro anche in questo caso a 8 km di profondità.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri: nella notte, alle ore 00:26, sisma di magnitudo 2.1 a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e ipocentro a 23 km di profondità. Alle 13:10 scossa di magnitudo 2.0 con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e ipocentro a 15 km di profondità. Alle 17:35 sisma di magnitudo 2.2 con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 7 km. […]