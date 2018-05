Terremoto Marche oggi, sabato 5/05/2018: prosegue la sequenza sismica in centro Italia, in mattinata scossa M 2.1 in provincia di Macerata

Terremoto oggi centro Italia, 5 maggio 2018: scossa M 2.1 a Pieve Torina – Dati INGV – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola scossa di terremoto in Italia nella giornata di oggi, sabato 5 maggio 2018, finora. Alle ore 9:47 sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a Pieve Torina, in provincia di Macerata, e ipocentro a 8 km di profondità.

Prosegue, intanto, la sequenza sismica in atto nelle Marche: diverse le scosse di terremoto registrate in provincia di Macerata nella giornata di ieri, la più intensa delle quali, di magnitudo 3.1 della scala Richter, registrata alle 16:47: epicentro a Pieve Torina, ipocentro a 9 km. Gli altri eventi sismici della giornata di ieri sono stati registrati quasi tutti in Emilia Romagna: magnitudo 2.1, 2.0 e ancora 2.0 a Tredozio ( provincia di Forlì-Cesena), magnitudo 2.3 nella notte a Bagnolo in Piano (provincia di Reggio Emilia). Alle 18:11 sisma di magnitudo 2.1 a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, con ipocentro a 22 km. Alle 18:42 scossa di magnitudo 2.2 a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, e ipocentro a 31 km di profondità.