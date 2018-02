Terremoto Emilia Romagna oggi, giovedì 1 febbraio 2018, scossa di magnitudo 2.7 a Portomaggiore

Terremoto oggi Emilia Romagna 1 febbraio 2018, scossa M 2.7 in provincia di Ferrara – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato tre scosse di terremoto in Italia, nella notte di oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Alle ore 1:46, sisma M 2.4 costa ragusana, epicentro in mare, 38 km a sud ovest di Modica, 44 km a sud di Ragusa; ipocentro ad 1 km. Alle ore 2:02, scossa M 2.7 a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, con ipocentro a 35 chilometri di profondità. Evento localizzato 23 km a sud est di Ferrara, 34 km a nord di Imola.

Alle ore 2:02 di oggi, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto sismico costa siracusana. Epicentro in mare, a 7 km da Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa; ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Alle ore 6:22 di stamattina, debole sisma M 2.1 a Campotosto, in provincia dell’Aquila, ipocentro a 10 km. Evento localizzato 22 km a nord dell’Aquila, 31 km ad ovest di Teramo. […]