Terremoto oggi Emilia Romagna 14 novembre 2018, lieve scossa M 2.0 provincia di Modena – Dati Ingv

Terremoto oggi 14 novembre 2018, le scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 14-11-2018. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo Nord 14 novembre 2018

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole sulle Alpi e prealpi, foschie, nebbie e nubi basse altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti nuvolosi ai bassi strati anche compatti sulla Pianura Padana, schiarite più ampie altrove. In serata ancora nubi basse in pianura con possibili riduzioni della visibilità, tempo sempre asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.