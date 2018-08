Terremoto oggi Emilia Romagna 21 agosto 2018: scossa M 3.7 in provincia di Reggio Emilia – Dati INGV

Terremoto Emilia Romagna oggi, martedì 21 agosto 2018: scossa M 3.7 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, martedì 21 agosto 2018, alle 00:17, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Montecilfone, in provincia di campobasso e ipocentro profondo 3 km.

Alle 2.33, invece, scossa di magnitudo 3.7 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 9 km.

Poco più tardi, alle 03:07, sempre con epicentro a Bagnolo in Piano (RE), altro sisma di magnitudo 2.2, con ipocentro profondo 3 km. Alle 07:51 nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Montecilfone (CB), con ipocentro a 10 km.

Nella serata di ieri, lunedì 20 agosto 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Molise: alle 20:32 sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Larino, in provincia di Campobasso, e ipocentro a 13 km di profondità. A seguire, alle ore 21:17 e alle ore 21:31, due scosse di magnitudo 2.7 con epicentro a Bronte, in provincia di Catania, e ipocentro a 21 e 25 km di profondità.