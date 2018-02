Terremoto oggi Emilia Romagna 22 febbraio 2018, scossa M 3.3 in provincia di Reggio Emilia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 in Grecia nella notte di oggi, 22-2-2018. Sisma registrato alle ore 00:44, ipocentro a 15 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 22 febbraio 2018 – Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e rovesci, localmente intensi tra Triveneto ed Emilia Romagna, neve sui rilievi fino a bassa quota. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi su tutte le regioni con neve fino al fondovalle su Alpi e Appennini. In serata si rinnovano condizioni di generale instabilità con neve a quote man mano sempre più basse sui rilievi e sulle colline. Possibili nevicate in pianura sull’Emilia Romagna. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Orientali. Mari molto mossi localmente agitati.

Al Centro: Al mattino molte nubi associate a piogge e pioviggini sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico, con neve sulle zone interne. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con fenomeni anche intensi specie sul Lazio. In serata possibili temporali sul Tirreno e piogge sparse sulle altre zone con neve sugli Appennini. Nevicate a quote medio basse. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti generalmente Meridionali. Mari da mossi a molto mossi.