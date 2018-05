Terremoto Emilia Romagna oggi, giovedì 3/05/2018: nel pomeriggio scossa di magnitudo 3.6 con epicentro nei pressi di Tredozio. Replica M 2.7

Terremoto oggi Emilia Romagna, 3 maggio 2018: scossa M 3.6 in provincia di Forlì-Cesena / Dati INGV –

In serata tripla scossa con epicentro a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena: alle ore 20:46 M 3.6, alle ore 21:03 M 2.7, alle ore 21:36 M 2.1.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna: alle ore 16:19 sisma di magnitudo 3.3 della scala Richter con epicentro a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, e ipocentro a 5 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Portico e San Benedetto, Marradi (FI), Premilcuore e Rocca San Casciano.

Continua, intanto, la sequenza sismica in atto nelle Marche: sono diverse le scosse di terremoto registrate tra la notte, la mattinata e il pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio 2018, con epicentro a Pieve Torina, in provincia di Macerata. La più intensa nella giornata odierna è stata registrata alle ore 4:16: magnitudo 2.5, ipocentro a 8 km di profondità. Gli altri eventi sismici di giornata sono stati registrati in Umbria: nella notte a Norcia (magnitudo 2.3 alle ore 00:52) e alle 12:25 a Preci (sempre in provincia di Perugia. Magnitudo 2.0 e ipocentro a 11 km di profondità). […]