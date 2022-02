Terremoto oggi Emilia Romagna, mercoledì 9 febbraio 2022: scossa M 4.3 in provincia di Reggio Emilia, diverse repliche – Dati INGv

Terremoto oggi, scossa M 4.0 in provincia di Reggio Emilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna nella serata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: il sisma, di magnitudo 4.0 della scala Richter, è stato registrato alle 19:55 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 7 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone. Poco dopo, alle 21:00, replica di magnitudo 4.3, con ipocentro a 6 km di profondità. Diverse repliche di magnitudo inferiore a seguire.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata questa sera in Emilia Romagna troviamo Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, Novellara, Campagnola Emilia, Cadelbosco di Sopra, Reggio nell’Emilia, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Carpi, Campogalliano, Rubiera, Campegine, Poviglio, Gualtieri, Rolo, Soliera, Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Boretto, Gattatico, Albinea, Pomponesco, Novi di Modena, Scandiano, tutti entro 20 km di distanza.

Le altre scosse di giornata

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, l’Ingv ha anche registrato, alle 20:05, un sisma di magnitudo 2.2 ai Campi Flegrei, con ipocentro a 5 km di profondità. Numerose anche le scosse di magnitudo inferiore, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: le più intense, di magnitudo 1.9, sono state registrate all’1:45 a Montelparo, in provincia di Fermo, con ipocentro a 22 km di profondità, e alle 20:04 ai Campi Flegrei, con ipocentro a 4 km di profondità.

