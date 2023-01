Terremoto oggi Emilia Romagna, Puglia e Lazio 27 gennaio 2023

Terremoto oggi, venerdì 27 gennaio 2023, le scosse in Emilia Romagna, Puglia e Lazio

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la prima scossa di terremoto della giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 00:33 a Cesenatico in provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna, di magnitudo 2.5 con ipocentro a 19 km. Comuni vicino all’epicentro: Gambettola a 7 km, Gatteo, Cervia e Cesena a 9 km, Bellaria-Igea Marina a San Mauro Pascoli a 10 km. Dai grandi centri, a 22 km da Rimini, a 24 km da Forlì, a 29 km da Ravenna.

Terremoto oggi Puglia 27 gennaio 2023

Oggi, venerdì 27 gennaio l’INGV ha registrato alle ore 3:21 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Stigliano, in provincia di Matera, Basilicata. Ipocentro situato a 10 km. Comuni più vicini all’epicentro: Stigliano a 8 km, Aliano a 9 km. Dai grandi centri: 41 km da Matera, 52 km da Potenza, 55 km da Altamura.

Terremoto oggi Lazio 27 gennaio 2023

L’Ingv ha registrato alle ore 6:02 una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, Lazio. Ipocentro a 9 km. Comuni interessati: Posta Fibreno a 3 km, Alvito, Vicalvi e Campoli Appennino a 4 km; Fontechiari e Pescosolido a 6 km, Broccostella a 7 km, San Donato Val di Comino e Sora a 8 km, Casalvieri e Gallinaro a 9 km, Casalattico a 10 km. Dai grandi centri il terremoto è stato localizzato a 73 km da Latina, 76 km da L’Aquila, 78 km da Velletri, 80 km da Chieti, 81 km da Tivoli, 88 km da Caserta e Guidonia Montecelio, 90 km da Aprilia.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, l’INGV non ha registrato alcuna forte scossa di terremoto pari o superiore a magnitudo 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.