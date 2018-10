Terremoto oggi, fortissima scossa ad Haiti di M. 5.9: già 11 vittime accertate, moltissimi feriti, 7 ottobre

Previsioni meteo Italia:

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con tempo instabile in Piemonte,Veneto, Friuli e Romagna, stabile altrove. Al pomeriggio addensamenti compatti con deboli piogge in Friuli, fenomeni più intensi tra Liguria e Piemonte, asciutto altrove. In serata ancora maltempo sulle regioni occidentali con precipitazioni intense, nuvolosità irregolare altrove e piogge assenti. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti Orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino possibili piogge eccetto sulla Toscana con tempo asciutto e brevi schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di locale instabilità con acquazzoni sparsi sugli Appennini, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli generalmente Settentrionali. Mari da poco mossi a quasi calmi. […]