Terremoto oggi Friuli Venezia Giulia, 19 gennaio 2018: scossa M 3.8 in provincia di Udine

Alle ore 18:39 avvertita forte scossa di M. 3.8 a Tolmezzo, in provincia di Udine con ipocentro a 8,6 km di profondità. Tanta la paura per la scossa che è stata avvertita anche in Slovenia, Austria e Croazia. Al momento non si segnalano vittime e danni a cose e persone.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, l’Ingv, alle ore 16:36 ha registrato una scossa sismica nelle Marche, di magnitudo 3.2 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 km di profondità.

Nella mattinata di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato una scossa di M. 2.2 in Abruzzo alle ore 01:44, con epicentro a Montereale, in provincia dell’Aquila e ipocentro ad 11 km.

Alle ore 6:46 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, distretto costa siciliana nord orientale, con ipocentro a 129 km di profondità. Epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Gioiosa Marea (ME). Ancora in mattinata, alle ore 10:06, sisma M 2.1 a Moresco, in provincia di Fermo con ipocentro a 14 chilometri di profondità. […]