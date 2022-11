Terremoto oggi, giovedì 10 novembre 2022, scossa di magnitudo 3.2 avvertita in Campania, provincia di Avellino – Dati Ingv

Terremoto oggi, giovedì 10 novembre 2022, scossa di magnitudo 3.2 avvertita in Campania, provincia di Avellino

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Campania alle ore 8:26 di oggi, giovedì 10 novembre 2022. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Epicentro a Frigento, in provincia di Avellino. Ipocentro a 17 km di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore a 2.0.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 2 km da Frigento e Gesualdo, 3 km da Sturno, 5 km da Fontanarosa, 6 km da Villamaina e Grottaminarda, 7 km da Paternopoli, 8 km da Sant’Angelo all’Esca, Mirabella Eclano e Flumeri, 9 km da Luogosano, Torella dei Lombardi, Melito Irpino e Castel Baronia, 11 km da Taurasi, Rocca San Felice, Castelfranci, San Nicola Baronia, Carife, Bonito, San Mango sul Calore e San Sossio Baronia, 12 km da Lapio, 27 km ad est di Avellino.

Le altre scosse registrate oggi

Prosegue lo sciame sismico sulla costa marchigiana dopo il forte terremoto di ieri mattina, che ha raggiunto manitudo 5.7. Oggi la scossa più intensa, M 2.8 si è verificata alle 2:43 di stanotte. L’Ingv ha registrato oggi anche altre scosse di terremoto in Italia: alle ore 8:55 sisma M 2.1 a Caltabellotta (AG), ipocentro a 8 km di profondità. Alle ore 2:40 sisma M 2.4 sulla costa ferrarese, ipocentro a 32 km. Alle 2:12 scossa M 2.4 a Picerno (PZ), ipocentro a 7 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre 2022, all’estero l’Ingv ha registrato una forte scossa di terremoto M 5.8 in India, ipocentro a 18 km alle ore 6:01 italiane. Seguite con noi la situazione sismica in tempo reale con la pagina speciale dedicata ai terremoti.