Terremoto oggi Grecia, 26 ottobre 2018: forte scossa M 6.8 nel Peloponneso avvertita nel sud Italia. Ritirata allerta Tsunami

08:02, il Centro di Allerta Tsunami dell’INGV ritirato l’allerta Tsunami. Il messaggio è stato diffuso dopo la verifica delle variazioni del livello del mare, tornate ai livelli di prima della forte scossa di terremoto.

07:05, L’Ingv in seguito alla forte scossa di terremoto avvenuta in Grecia ha diramato un’allerta Tsunami arancione per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia ionica. Sono possibili variazioni del livello del mare inferiori ad un metro. Nelle zone costiere e nei bacini portuali è raccomandata la massima prudenza. Non sono stati registrati danni.

Nella notte di oggi, venerdì 26 ottobre 2018, è stata registrata una forte scossa di terremoto in mare: il sisma, di magnitudo 6.8, è stato localizzato nel distretto Costa Occidentale Peleponneso, nei pressi delle coste greche, alle ore 00:54 (ora italiana, 1:54 orario locale) ma è stato distintamente avvertito anche nel sud Italia. Ipocentro a 10 km di profondità. Diverse segnalazioni riguardanti la scossa di terremoto registrata sulle coste greche arrivano dalle regioni del sud Italia quali Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate di recente in Italia: alle 2:09 di giovedì 25 ottobre 2018 sisma di magnitudo 2.0 ad Amatrice, in provincia di rieti, con ipocentro a 12 km di profondità; alle 3:35 scossa di magnitudo 2.0 a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 15 km di profondità; alle 18:41 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, e ipocentro a 58 km di profondità; alle 22:09 sisma di magnitudo 2.1 in mare: epicentro nel distretto Tirreno Meridionale, ipocentro a 109 km di profondità.