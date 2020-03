Terremoto oggi Abruzzo, lunedì 16 marzo 2020: scossa M 2.7 in provincia dell’Aquila – Dati INGV

Terremoto oggi in Abruzzo, 16 marzo 2020: in serata scossa M 2.7 in provincia dell’Aquila – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto con epicentro in Abruzzo nella serata di oggi, lunedì 16 marzo 2020: alle 20:13 sisma di magnitudo 2.7 a Montereale, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 16 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro della scossa è stata localizzata a Montereale e tra i comuni più vicini all’epicentro troviamo Borbona (RI), Cagnano Amiterno, Capitignano, Posta (RI) e Barete. In nottata, alle 2:29, sisma di magnitudo 2.1 a Paola, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 54 km di profondità.

Le scosse di terremoto di magnitudo inferiore

Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 nella giornata di oggi, in Italia, finora. Diversi, invece, gli eventi sismici di magnitudo inferiore: i più intensi di magnitudo 1.8 in nottata a Cerreto di Spoleto (PG) e in mattinata a Terelle (FR).