Scossa di terremoto avvertita intensamente al centro Italia: tremano tante città, diffusi i dati ufficiali del sisma avvenuto in Abruzzo

Terremoto oggi, venerdì 20 marzo 2020: scossa intensa avvertita in provincia dell’Aquila

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in serata, alle ore 22:58, in Abruzzo con epicentro localizzato a Capitignano in provincia dell’Aquila. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 10 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 17 km a nord-ovest dell’Aquila, a 39 km a sud-ovest di Teramo e a 54 km a est di Terni. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, anche se al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto oggi, le altre scosse della giornata

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato cinque scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La principale scossa di terremoto è stata registrata nelle Marche, con epicentro a Monte Cavallo in provincia di Macerata, di magnitudo 3.3 alle ore 5:49. L’ìpocentro è stato registrato a 9 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in modo distinto.

Oggi scosse anche n Toscana e in Umbria

L’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana alle ore 4:56 di oggi. Epicentro a Camaiore, in provincia di Lucca, ipocentro a 4 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 4 km da Camaiore, 6 km da Massarosa, 9 km da Pescaglia, Stazzema, Viareggio e Pietrasanta, 17 km a nord ovest di Lucca, 19 km a sud est di Massa. In mattinata, alle 10:48, sisma in Umbria, di magnitudo 2.1 a Montefalco, in provincia di Perugia, con ipocentro a 11 km di profondità.