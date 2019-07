Terremoto oggi in Basilicata nella nottata di giovedì 11 luglio 2019 scossa M 2.3 in provincia di Matera – Dati INGV

Terremoti di martedì 9 luglio 2019: sisma 2.7 in provincia di Siena

La scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Colle di Val d’Elsa è stata la più intensa registrata nella giornata di martedì 9 luglio 2019, in Italia. Diversi gli eventi sismici in atto in zona, anche se quello registrato alle 22:42 è l’unico di magnitudo uguale o superiore a 2.0 e quindi non strumentale. E’ stato un evento avvertito distintamente dalla popolazione, anche se non si segnalano danni a cose o persone. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo San Gimignano e Poggibonsi, entrambi in provincia di Siena ed entrambi entro i 10 km dall’epicentro.