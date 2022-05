Terremoto oggi in Calabria, 20 maggio 2022: scossa M 3.3 in provincia di Crotone – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 3.3 in provincia di Crotone

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Calabria nella mattinata di oggi, venerdì 20 maggio 2022: il sisma, di magnitudo 3.3 della scala Richter, è stato localizzato a Umbriatico, con ipocentro a 22 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Pallagorio, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Verzino, Melissa, Crucoli e Cirò, tutti in provincia di Crotone, dov’è in corso dalla giornata di ieri una sequenza sismica.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Nella notte di oggi sono state registrate diverse scosse di terremoto di a Umbriatico, in provincia di Crotone, prima del sisma di magnitudo 3.3 registrato in mattinata. Questi, invece, gli altri eventi sismici di giornata: all’1:26 scossa di magnitudo 2.2 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 5 km di profondità; poco dopo, alle 2:00, scossa di magnitudo 2.4 nella stessa località, con ipocentro anche in questo caso a 5 km di profondità. Alle 4:37 sisma di magnitudo 2.3 a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, con ipocentro a 12 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Oltre alle numerose scosse di terremoto in provincia di Crotone, la più intensa delle quali di magnitudo 3.2 alle 23:01, nella giornata di ieri sono stati registrati altri eventi sismici. Alle 2:07 sisma di magnitudo 2.0 a Montelibretti, in provincia di Roma, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 15:33 scossa di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 km di profondità; alle 16:08 sisma di magnitudo 2.0 a Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia, con ipocentro a 8 km di profondità.

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala Richter. Su Centrometeoitaliano.it potrete trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.