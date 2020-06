Terremoto oggi in Emilia Romagna, sabato 13 giugno 2020: scossa M 2.4 in provincia di Reggio Emilia. Dati INGV

Terremoto oggi in Emilia Romagna, 13 giugno 2020: scossa M 2.4 in provincia di Reggio Emilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna nella nottata di oggi, sabato 13 giugno 2020: alle ore 5:43 un sisma di magnitudo 2.4 della scala Richter è stato registrato a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro localizzato a 23 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Castelnovo di Sotto, Bagnolo in Piano, Campegine, Poviglio e Novellara, tutti entro i 10 km di distanza dall’epicentro. In tarda mattinata, alle ore 11:21, un sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 8 km di profondità. Poco dopo, alle ore 12.35, scossa di magnitudo 2.4 al largo della Costa siciliana nord orientale (Messina), ipocentro profondo 129 chilometri. Alle ore 18:43 sisma M 2.1 a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle 21:33 sisma M 2.4 Tirreno meridionale, ipocentro a 6 km di profondità.

Le scosse di terremoto strumentali registrate oggi in Italia

L’INGV ha però registrato una serie di scosse strumentali nella giornata di oggi, ecco le più importanti di mattina e pomeriggio. Alle ore 17.25 sisma di magnitudo 1.7 nelle Marche con epicentro a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 21 chilometri, sisma verificatosi a 30 km da Teramo, 56 km da L’Aquila e 62 km da Foligno. Alle ore 12.39 sisma di magnitudo 1.5 ancora nelle Marche con epicentro a Visso, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri, evento sismico avvenuto a 32 km da Foligno e 57 km da Terni. Alle ore 6.08, inoltre, scossa di magnitudo 1.3 in Emilia-Romagna con epicentro a Sestola, in provincia di Modena, ipocentro profondo 9 chilometri, sisma avvenuto a 39 km da Pistoia e 43 km da Modena.

La scossa di terremoto più intensa registrata ieri in Italia

Nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in Italia. La più intensa in nottata, con epicentro in mare: alle ore 3:48 un sisma di magnitudo 3.2 della scala Richter è stato registrato nel distretto Isole Eolie (Messina), con ipocentro a 11 km di profondità. La scossa è stata registrata a pochi km dall’isola di Salina, facente parte per l’appunto dell’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Tutte le altre scosse di terremoto, riepilogate nella pagina seguente, sono state di magnitudo inferiore a 2.5 della scala Richter.