Terremoto oggi in Emilia-Romagna, 19 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza | DATI INGV

Terremoto oggi in Emilia-Romagna, 19 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza

Trema la terra in Emilia-Romagna: alle ore 00.55 di oggi, venerdì 19 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a 5 km da Cerignale, in provincia di Piacenza, ipocentro a 5 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Cerignale, 7 km da Corte Brugnatella, Ferriere ed Ottone, 10 km da Coli e Zerba, 11 km da Gorreto, 12 km da Bobbio, 13 km da Santo Stefano d’Aveto, 14 km da Rovegno, Brallo di Pregola e Farini, 15 km da Rezzoaglio e Fontanigorda, 17 km da Fascia, 47 km a nord est di Genova, 49 km a sud ovest di Piacenza, 62 km a sud ovest di Pavia, 69 km ad est di Alessandria. Alle ore 11:34 sisma M 2.0 in Sicilia con epicentro a 2 km da Furnari, in provincia di Messina, con ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 40 km da Messina, 47 km ad ovest di Reggio Calabria.

Terremoto oggi, 19 giugno 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato anche una serie di scosse strumentali nella giornata di oggi: alle ore 9.49 sisma di magnitudo 1.9 in Abruzzo con epicentro a Pizzoli, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 13 km, scossa verificatasi a 12 km da L’Aquila, 36 km da Teramo, 60 km da Terni e 65 km da Montesilvano. Alle ore 10.54 altro terremoto di magnitudo 1.9 in Molise a 2 km da Spinete, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 52 km, sisma verificatasi a 50 km da Benevento, 53 km da Caserta, 66 km da Acerra e 69 km da Afragola. Alle ore 19.49 scossa di magnitudo 1.8 in Emilia-Romagna con epicentro a Fontanelice, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 26 km, sisma verificatasi a 20 km da Imola, 29 km da Bologna, 31 km da Faenza e 43 km da Forlì.

Terremoto in Emilia Romagna 18 giugno 2020: scossa M 3.0 avvertita a Brescello

Alle ore 10:37 di ieri, giovedì 18 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Brescello, in Emilia-Romagna. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, ma non sono giunte fortunatamente segnalazioni di danni a persone o cose, anche a causa della bassa magnitudo dell’evento sismico. Ipocentro a 29 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 3 km da Brescello, 4 km da Boretto e Poviglio, 5 km da Viadana, 7 km da Sorbolo, 8 km da Pomponesco e Castelnovo di Sotto, 9 km da Gualtieri, Mezzani e Gattatico, 18 km ad est di Parma, 22 km nord ovest di Reggio Emilia, 30 km ad ovest di Carpi.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, oggi è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 alle isole Fiji, con ipocentro a 547 km. Su Centrometeoitaliano.it trovate aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.

