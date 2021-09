Terremoto oggi in Emilia Romagna, 7 settembre 2021: scossa M 2.3 in provincia di Bologna – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.3 in provincia di Bologna: sequenza sismica in atto a Lizzano in Belvedere

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto nella regione Emilia Romagna che ha interessato la città di Lizzano in Belvedere. La sequenza è iniziata nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 7 settembre 2021. La prima scossa di magnitudo superiore a 2.0 si è verificata alle ore 03:52 con un evento di M 2.1 e ipocentro a 14 km. Alle ore 04:45 nuova scossa di M. 2.3 e ipocentro a 10 km. Alle ore 5:39 scossa di M. 2.1 e ipocentro a 10 km. Infine alle ore 05:50 nuova scossa di M. 2.0 e ipocentro a 10 km. Le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni a persone o strutture. Seguiranno uleriori aggiornamenti. Leggi anche Intenso terremoto M 5.5 colpisce zona estremamente sismica: epicentro nei pressi delle isole Sandwich, dati dell’EMSC

I comuni interessati dalla sequenza sismica nel bolognese

Secondo i dati diffusi dall’INGV nel proprio sito ufficiale, la sequenza sismica in atto in provincia di Bologna è stata localizzata a 22 km dalla città di Pistoia, a 33 km a nord-ovest di Prato, a 42 km a nord-est di Lucca, a 48 km a nord-ovest di Scandicci, a 51 km a nord-ovest di Firenze, a 56 km a sud-ovest di Bologna e a 57 a nord-est di Viareggio.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 6 settembre 2021

Nella giornata di ieri l’Ingv ha registrato 4 scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata a Grottole, in provincia di Matera, con ipocentro a 27 km di profondità. Successivamente alle ore 06:33 scossa di magnitudo 2.6 a Messina, con ipocentro a 52 km di profondità. Poco dopo, alle 7:42, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter a Ragalna, in provincia di Catania, con ipocentro a 3 km di profondità. Infine alle ore 11:18 sisma di magnitudo 3.3 della scala Richter registrato a Resiutta, in provincia di Udine, con ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro vi sono Venzone, Moggio Udinese, Resia, Bordano, Amaro, Gemona del Friuli, Chiusaforte. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione ma non si segnalano danni a cose o persone. CONTINUA A LEGGERE..