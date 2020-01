Terremoto oggi in Emilia Romagna, domenica 26 gennaio 2020: scossa M 3.0 in provincia di Rimini – Dati INGV L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna nel pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio 2020: alle 17:26 sisma di magnitudo 3.0 della scala Richter con epicentro nei pressi di Montefiore Conca, in provincia di Rimini, e ipocentro a 26 km di profondità. I comuni nei pressi dell’epicentro La scossa di terremoto registrata quest’oggi in provincia di Rimini è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Gemmano, Morciano di Romagna, San Clemente, Montescudo – Monte Colombo, Saludecio, Tavoleto, Coriano, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio, San Giovanni in Marignano, Auditore, Mercatino Conca e Misano Adriatico. Le altre scosse di terremoto oggi in Italia Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore 2.0 nella giornata di oggi finora. Diversi, invece, gli eventi sismici di magnitudo inferiore, cosiddetti strumentali: la più intensa di magnitudo 1.9 in mattinata in mare, nel distretto Costa Ravennate, con ipocentro a 8 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia Diverse, invece, le scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di ieri: la più intensa, di magnitudo 2.9, alle ore 00:41 a Ravenna, con ipocentro a 21 km di profondità. Poco prima, alle 00:17, sisma di magnitudo 2.7 in mare, con epicentro nel distretto Costa Ravennate, e ipocentro a 9 km di profondità. Nel primo pomeriggio, alle 12:19, scossa di magnitudo 2.5 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 4 km di profondità.