Terremoto oggi in Friuli Venezia Giulia, scossa M 2.7 in provincia di Udine – Dati INGV

Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 17 giugno 2022, avvertita scossa M 2.7 in provincia di Udine

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella mattinata di oggi, venerdì 17 giugno 2022, con epicentro localizzato nella città di Zuglio, in provincia di Udine. La scossa si è verificata alle ore 10:03 ma non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato a 45 km a nord-ovest di Udine e a 61 km a nord-est di Pordenone. Non sono state registrate altre scosse nella nottata e nelle prime ore del mattino di oggi, 17 giugno.

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 16 giugno 2022

Nella giornata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, l’Ingv ha registrato in Italia quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa, in ordine cronologico, si è verificata in Veneto alle ore 2:00, di magnitudo 2.4, con epicentro a Chies d’Alpago, in provincia di Belluno, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Successivamente, alle ore 8:14 scossa M 2.4 sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 137 km di profondità. In serata, alle 23:07, registrata una lieve scossa di magnitudo 2.1 nel Mar Ionio Meridionale, ipocentro a 32 km.

Scossa M 2.2 in Sicilia nella nottata di ieri

Sempre nella nottata di ieri, 16 giugno 2022, alle ore 4:44, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia con epicentro localizzato a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Ipocentro a 8 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 8 km da Motta Sant’Anastasia, 11 km da Misterbianco, 13 km da Paternò, 15 km da Camporotondo Etneo. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di ieri.

La situazione all’estero

Per quanto riguarda l'estero l'Ingv non ha registrato oggi, 16-6-2022, scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0.