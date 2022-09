Terremoto oggi in Molise, 12 settembre 2022: scossa M 2.6 in provincia di Campobasso – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.6 in provincia di Campobasso

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Molise nella serata di oggi, lunedì 12 settembre 2022: il sisma, di magnitudo 2.6 della scala Richter, è stato registrato alle 18:57 a Petacciato, in provincia di Campobasso, con ipocentro a 16 km di profondità. Tra i Comuni nei pressi dell’epicentro troviamo San Giacomo degli Schiavoni, Termoli, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Campomarino, Montecilfone, Portocannone e San Salvo.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia: alle 6:14 sisma di magnitudo 2.0 a Maletto, in provincia di Catania, con ipocentro a 26 km di profondità; poco dopo, alle 6:43, replica di magnitudo 2.1: stesso epicentro, ipocentro a 19 km di profondità; in serata, alle 19:54, scossa di magnitudo 2.1 a Floresta, in provincia di Messina, con ipocentro a 29 km di profondità; a seguire, alle 20:08, sisma di magnitudo 2.0 a Zerba, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 10 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Queste, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri, in Italia, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: dopo una mattinata senza eventi sismici, nel pomeriggio, alle ore 15:21, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Loro Piceno, in provincia di Macerata, con ipocentro a 20 km di profondità; più tardi, alle 19:22, un sisma di magnitudo 2.8 è stato registrato in mare, con epicentro sulla Costa Marchigiana Anconetana e ipocentro a 36 km di profondità.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi sono state registrate diverse scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala Richter: la più intensa, di magnitudo 5.7, è stata registrata alle 10:14 ora italiana in mare, con epicentro nei pressi delle coste dell’Indonesia e ipocentro a 20 km di profondità. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e all’estero.