Terremoto oggi in Puglia, domenica 15 agosto 2021: scossa M 2.9 a Foggia – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.9 a Foggia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Puglia nel pomeriggio di oggi, domenica 15 agosto 2021: alle 15:00 un sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter è stato registrato a Foggia, con ipocentro a 19 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente, ma non si segnalano danni a cose o persone. In serata non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0, seguiranno aggiornamenti. Leggi anche Scossa di terremoto avvertita bene nel Mediterraneo, a Creta: la terra trema per decine di km, dati dell’EMSC

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Sempre nel pomeriggio, alle 15:17, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata a Crotone, con ipocentro a 24 km di profondità. Poco dopo replica di magnitudo 2.3 con ipocentro a 9 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro, entro i 15 km di distanza, troviamo Rocca di Neto, Scandale e Strongoli. Si tratta delle uniche due scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 della scala Richter registrate nella giornata odierna in Italia finora. Leggi anche Violentissimo terremoto M 7.2 provoca crolli, almeno 300 morti e oltre 1800 feriti ad Haiti: situazione drammatica, VIDEO

La scossa di terremoto strumentale più intensa

Nella giornata di oggi, domenica 15 agosto 2021, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.8, è stata registrata alle 10:10 a Gubbio, in provincia di Perugia, con ipocentro a 9 km di profondità. Leggi anche Violento terremoto M 6.3 scuote la terra in zona altamente sismica: epicentro localizzato nei pressi delle isole Sandwich. Dati EMSC