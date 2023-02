Terremoto oggi in Sicilia, domenica 26 febbraio 2023, scossa M 2.7 in provincia di Messina – Dati Ingv

Terremoto oggi in Sicilia, domenica 26 febbraio 2023, scossa M 2.7 in provincia di Messina

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Sicilia alle ore 1:39 di oggi, domenica 26 febbraio 2023. Epicentro a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro. Non sono staten registrate repliche successive.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 1 km da Novara di Sicilia, 4 km da Tripi, 6 km da Fondachelli-Fantina, 7 km da Basicò, 8 km da Mazzarrà Sant’Andrea, 9 km da Montalbano Elicona, 10 km da Furnari, 11 km da Rodì Milici, 12 km da Falcone, Antillo, Castroreale e Malvagna, 13 km da Francavilla di Sicilia e Oliveri, 43 km ad ovest di Messina, 45 km a nord di Acireale, 47 km ad ovest di Reggio Calabria.

Le altre scosse registrate in Italia

L’Ingv al momento ha registrato anche un’altra scossa di terremoto in Italia nel corso della giornata di oggi: alle ore 00:11 sisma di magnitudo 2.1 in Emilia Romagna, epicentro a Pellegrino Parmense, in provincia di Parma, ipocentro a 23 km di profondità. Evento sismico localizzato ad 1 km da Pellegrino Parmense, 8 km da Varano de’ Melegari, 10 km da Varsi, 33 km ad ovest di Parma, 41 km a sud est di Piacenza.

