Terremoto oggi in Toscana, 6 febbraio 2022: scossa M 3.8 in provincia Lucca – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 3.8 in provincia di Lucca

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana nella notte di oggi, domenica 6 febbraio 2021: il sisma, di magnitudo 3.8 della scala Richter, è stato registrato alle 2:36 a Viareggio, in provincia di Lucca, con ipocentro a 8 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Vecchiano, Massarosa, Pisa, San Giuliano Terme, Camaiore, Pietrasanta e Lucca.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Queste le altre scosse di terremoto registrate nella giornata di oggi, in Italia, finora: alle 3:05 sisma di magnitudo 2.2 a Forni di Sotto, in provincia di Udine, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 3:41 scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 km di profondità; alle 7:46 sisma di magnitudo 2.0 a Ucria, in provincia di Messina, con ipocentro a 7 km di profondità; alle 9:44 scossa di magnitudo 2.0 a San Piero Patti, in provincia di Messina, con ipocentro a 4 km di profondità. In serata sequenza sismica ad Accumoli, in provincia di Rieti. La scossa più forte alle ore 18:02 di magnitudo 3.0, con ipocentro a 9 km. Alle 22:11 scossa M 2.2 a Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, ipocentro a 10 km.

Le scosse di terremoto strumentali più intense registrate in Italia

Oltre ai suddetti eventi sismici, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: le più intense, di magnitudo 1.8, sono state registrate alle 4:38 sulla Costa Toscana settentrionale, con ipocentro a 0 km, e alle 7:43 a Gubbio, in provincia di Perugia, con ipocentro a 3 km di profondità.