Terremoto oggi in Toscana, martedì 9 giugno 2020: scossa M 2.1 in provincia di Firenze – Dati INGV

Terremoto oggi in Toscana, 9 giugno 2020: nel pomeriggio scossa M 2.1 in provincia di Firenze. In serata altre scosse

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno 2020: il sisma, di magnitudo 2.1 della scala Richter, è stato localizzato a pochi chilometri da Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, con ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro, entro i 10 km di distanza, troviamo Marradi e Casola Valsenio, quest’ultimo situato però in provincia di Ravenna. Alle ore 16:54 scossa M 2.2 registrata a Rabbi, in provincia di Trento, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Rabbi, 11 km da Peio, 44 km ad ovest di Bolzano, 47 km a nord ovest di Trento. Alle 20:37 sisma M 2.4 in Puglia, epicentro nel distretto costa garganica. Ipocentro a 4 km. Epicentro in mare, a 10 km da Rodi Garganico, 13 km da Ischitella, 16 km da Vico del Gargano, 43 km a nord di Manfredonia.

L’altra scossa di terremoto registrata oggi in Italia

Una sola altra scossa di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in Italia, nella giornata di oggi finora: in nottata, alle ore 3:32, un sisma di magnitudo 2.2 è stato localizzato in mare, con epicentro nel distretto Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) e ipocentro a 34 km di profondità. Tutti gli altri eventi sismici sono stati di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddetti strumentali perché per lo più avvertibili solo tramite gli appositi strumenti.

Le scosse di terremoto strumentali

Sono numerose le scosse di terremoto strumentali, quindi di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, registrate nella giornata di oggi finora: le più intense, comunque, non vanno oltre la magnitudo 1.6. Tra queste sono da segnalare alcuni eventi sismici registrati in mattinata proprio a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, prima dell’evento di magnitudo 2.1 registrato nel primo pomeriggio dall’Ingv.