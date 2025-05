Terremoto oggi in Trentino Alto Adige, 21 maggio, scossa m 3.0 in provincia di Trento: Dati INGV

La scossa è avvenuta in piena notte ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione residente nella provincia di Trento

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella nottata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato nella città di Trambileno, in provincia di Trento. La scossa avvenuta alle ore 00:37 ha avuto un ipocentro localizzato a 12 km di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche se non si registrano danni a persone o strutture. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 20 km a sud di Trento e a51 km a nord di Verona.

Le altre scosse registrate oggi

Per quanto concerne la situazione sismica odierna l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.4 sul Tirreno meridionale alle ore 02:58 con ipocentro localizzato a 142 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 31 km a nord di Messina, a 43 km a nord-ovest di Reggio Calabria e a 93 km a sud ovest di Lamezia Terme. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di oggi, 21 maggio.

Le scosse registrate nella giornata di ieri, 20 maggio

Per quanto riguarda la situazione sismica relativa alla giornata di ieri, 20 maggio, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato quattro scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa registrata alle ore 02 37 è stata localizzata a San Teodoro in provincia di Messina, con intensità di magnitudo 2.2. Alle ore 07:38 registrata una scossa di magnitudo 2.4 a Serravalle di Chienti in provincia di Macerata. A seguire alle ore 11:01 registrata una scossa di magnitudo 2.0 sulle Isole Eolie. In serata alle ore 22:52 scossa di magnitudo 2.3 sul Tirreno meridionale.

Le scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica nel mondo l’Istituto nazionale di geofisica vulcanologia non ha registrato scosse significative nella giornata di oggi, 21 maggio. Della giornata di ieri alle ore 17:06 registrato un sisma di magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea. Per rimanere sempre aggiornati sulla situazione sismica in tempo reale potrete leggere la nostra pagina dedicata ai terremoti.