Terremoto oggi in Veneto, 6 marzo 2020: in serata scossa M 2.8 in provincia di Belluno – Dati INGV

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate nella giornata di oggi, dall’Ingv, finora: alle 7:23 sisma di magnitudo 2.1 a Ucria, in provincia di Messina, con ipocentro a 8 km di profondità; alle 8:55 replica di magnitudo 2.0 e alle 11:55 altra replica con stesso magnitudo, ipocentri a 9 e 8 km. Alle 11:47 scossa di magnitudo 2.8 a Serrata, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 10 km di profondità.

La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente, anche se non si segnalano danni a cose o persone. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Sovramonte, Fonzaso, Feltre, Seren del Grappa, Lamon e Arsiè, tutti entro i 10 km di distanza e in provincia di Belluno.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Veneto nella serata di oggi, venerdì 6 marzo 2020: alle ore 20:21 sisma di magnitudo 2.8 della scala Richter con epicentro a Pedavena, in provincia di Belluno, e ipocentro a 10 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Diverse anche le scosse di terremoto registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2020: la più intensa in mattinata, alle 6:57, di magnitudo 2.8, con epicentro nei pressi di Sovramonte, in provincia di Belluno, e ipocentro a 9 km di profondità. Le altre scosse di terremoto sono state di magnitudo inferiore: la più intensa in nottata, all’1:41, di magnitudo 2.4, con epicentro a San Lorenzo (RC) e ipocentro a 15 km di profondità.