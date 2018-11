Terremoto oggi Piemonte 12 novembre 2018: sisma M 2.4 provincia di Cuneo | Dati INGV

Terremoto Piemonte oggi, lunedì 12 novembre 2018: sisma di magnitudo 2.4 Richter in provincia di Cuneo

Terremoto oggi Piemonte 12 novembre 2018

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 12:15 di oggi una scossa di terremoto in Piemonte di M 2.4 della scala Richter. L’epicentro è stato segnalato a Monterosso Grana, piccolo comune della provincia di Cuneo. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Monterosso Grana, 21 km ad ovest di Cuneo, 73 km a nord ovest di Sanremo.

Terremoto oggi Sicilia lunedì 12 novembre 2018

Alle ore 9:26 di oggi lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 registrata dall’Ingv in Sicilia. Distretto sismico isole Eolie. Epicentro in mare, a 6 chilometri da Lipari, in provincia di Messina. Ipocentro a 136 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Lipari, 18 km da Santa Marina Salina, 55 km da Messina, 67 km da Reggio Calabria, 92 km da Acireale.

Terremoto oggi Italia 12 novembre 2018, gli eventi sismici strumentali registrati

Non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia nella notte di lunedì 12 novembre 2018. Alle ore 9:14 debole scossa di magnitudo 1.6 a Visso, in provincia di Macerata, ipocentro a 7 km. Evento localizzato a 4 km da Visso, 28 km ad est di Foligno, 53 km a nord est di Terni. Alle ore 7:04, lieve sisma di magnitudo 1.6 a Pieve Torina, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 chilometro da Pieve Torina, 29 km ad est di Foligno, 53 km ad est di Perugia. Alle ore 5:31 debole scossa M 1.9 stretto di Messina, epicentro in mare a 12 km da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro a 16 km di profondità. Evento localizzato a 12 km da Palmi, 25 km a nord est di Messina, 30 km a nord di Reggio Calabria. Alle ore 5:15 lieve sisma di magnitudo 1.6 ad Adrano, in provincia di Catania, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Adrano, 29 km ad ovest di Acireale.

Terremoto Italia domenica 11 novembre

Alle ore 16:16 di ieri pomeriggio registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Pieve Torina, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Pieve Torina, 28 km ad est di Foligno, 53 km ad est di Perugia. Alle ore 4:56 di ieri, lieve sisma M 2.2 a Latronico, in provincia di Potenza. Ipocentro a 13 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Latronico, 61 km a sud di Potenza, 85 km a sud ovest di Matera.