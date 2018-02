Terremoto oggi Italia 19 febbraio 2018, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Messico, alle ore 7:56 di oggi, 19-2-2018, con ipocentro a 20 chilometri. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 19 febbraio 2018 – Al Nord: Al mattino variabilità prevalentemente asciutta sulle regioni settentrionali con schiarite più frequenti al Nord Est, residua instabilità invece su Romagna e relativi settori appenninici con neve oltre i 3/400 metri. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con nuvolosità alta in aumento a Nord Ovest, residue o deboli piogge sul litorale riminese. In serata ulteriore aumento delle nubi su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo perturbato su basso Lazio e settori adriatici con quota neve in rapido calo sull’Appennino, specie quello marchigiano con fiocchi fino a 600 metri di quota. Al pomeriggio tempo in peggioramento anche sul Lazio con piogge diffuse, quota neve in calo sull’Appennino abruzzese fin verso gli 8/900 metri, più asciutto solo su Umbria e Toscana. In serata migliora su Marche, Abruzzo e Lazio con residui fenomeni. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati da nord-est. Mari poco mossi o mossi.