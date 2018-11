Terremoto oggi Puglia, 22 novembre 2018: scossa M 2.5 Costa Garganica | Dati Ingv

Terremoto Puglia, giovedì 22/11/2018: nel pomeriggio scossa M 2.5 nel distretto Costa Garganica (Foggia). In mattinata scossa M 2.8 Tirreno meridionale

Terremoto oggi Puglia, 22 novembre 2018: scossa M 2.5 nel distretto Costa Garganica

Nella giornata di oggi, giovedì 22 novembre 2018, alle ore 16:23, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel distretto Costa Garganica (Foggia), con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 38 km a nord-est di San Severo, a 54 km a nord-ovest di Manfredonia, a 61 km a nord di Foggia e a 89 km a nord-ovest di Cerignola.

Terremoto oggi 22 novembre 2018, scossa M 2.8 Tirreno meridionale

L’Ingv non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte di oggi, giovedì 22 novembre 2018. Alle ore 8:35 di stamattina, scossa di magnitudo 2.8 nel distretto Tirreno meridionale. Ipocentro a 227 chilometri di profondità. Epicentro in mare aperto, nessuna località interessata sulla terraferma. Alle ore 5:29 di oggi, debole scossa M 1.6 a Castelsantangelo sul Nera, provincia di Macerata, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Castelsantangelo sul Nera, 8 km da Ussita, 9 km da Visso, 39 km ad est di Foligno.

Terremoto oggi 22 novembre 2018, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale non ci sono da segnalare forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, giovedì 22-11-2018. L’ultimo evento di questo tipo si è verificato il 18 novembre, alle ore 21:25: forte scossa di magnitudo 6.6 Richter alle isole Fiji, con ipocentro a 537 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.