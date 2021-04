Terremoto oggi Italia, 23 aprile 2021: le ultime scosse registrate – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.9 in provincia di Pesaro Urbino

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto nella giornata di oggi, venerdì 23 aprile 2021, in Italia finora: la più intensa, di magnitudo 2.9, è stata registrata a Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino, alle 10:22, con ipocentro a 9 km di profondità. Poco dopo, alle 11:24, replica di magnitudo 2.2 con ipocentro a 9 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell'epicentro troviamo Mercatello sul Metauro e San Giustino, quest'ultimo in provincia di Perugia, entrambi entro i 10 km di distanza.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Le altre scosse di terremoto registrate quest'oggi in Italia hanno avuto epicentro in mare. Di seguito il riepilogo: alle 7:21 sisma di magnitudo 2.6 nel mar Adriatico Centrale con ipocentro a 10 km di profondità; in serata, alle 19:01 una scossa di terremoto 2.1 è stata registrata nel mar Tirreno Meridionale con ipocentro a 120 km di profondità; alle 21:17, infine, un sisma di magnitudo 2.3 della scala Richter è stata registrata nello Stretto di Messina, con ipocentro a 8 km di profondità.

La scossa di terremoto strumentale più intensa registrata oggi in Italia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter nella giornata di oggi, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle 20:30 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, con ipocentro a 58 km di profondità.