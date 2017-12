Terremoto Lazio oggi, sabato 23 dicembre 2017: scossa di magnitudo 2.3 a Ceprano.

Terremoto oggi Lazio 23 dicembre 2017, scossa M 2.3 provincia di Frosinone – Dati Ingv

Alle ore 17:35 sisma di magnitudo 2.2 in provincia dell’Aquila, ipocentro a Fagnano Alto, ipocentro a 10 km. Scosse di magnitudo 2.3 registrate alle ore 12:11 e 13:17 nel Lazio: epicentro a Posta, in provincia di Rieti e a Ceprano, in provincia di Frosinone; ipocentro a 9 e 10 km di profondità. Sisma M 2.3 alle ore 12:04 in Liguria, distretto costa ligure occidentale: epicentro in mare, ipocentro ad 11 km. Alle ore 11:38 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata in Puglia. Epicentro a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Ipocentro a 20 chilometri. Evento localizzato 26 chilometri a nord di Manfredonia, 53 km ad est di San Severo, 57 km a nord est di Foggia.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto nel corso della notte di oggi, sabato 23 dicembre 2017. Ieri sera, venerdì 22 dicembre, due deboli eventi sono stati registrati in Abruzzo: scosse M 2.0 e 2.1 a Pizzoli, in provincia dell’Aquila. Ipocentro superficiale in entrambi i casi, a 9 e 10 chilometri di profondità.

Sempre ieri, alle ore 17:15, debole scossa di terremoto M 2.0 a Maletto, in provincia di Catania. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 16:06 di ieri, scossa di magnitudo 2.0 a Roccasicura, in provincia di Isernia, ipocentro a 16 chilometri. Nel corso della mattinata e della notte di ieri, non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2. […]