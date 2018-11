Terremoto oggi Calabria, 23 novembre 2018: scossa M 2.7 provincia di Cosenza / Dati INGV

Terremoto Calabria oggi, venerdì 23 novembre 2018: scossa M 2.7 in provincia di Cosenza

Terremoto oggi Calabria 23 novembre 2018

Alle ore 20:16 di oggi, venerdì 23 novembre 2018, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nella località Costacciaro, in provincia di Perugia, ipocentri profondi 10 chilometri in entrambi i casi. Gli eventi sismici sono stati registrati 33 km a nord est di Perugia e 41 km a nord di Foligno.

Alle ore 19.34 avvertita una scossa di magnitudo 2.6 a Capitignano (AQ), con ipocentro a 13 km di profondità. Alle ore 18:55 rilevata una scossa di magnitudo 2.1 a Bedonia, in provincia di Parma, ipocentro a profondità 10 chilometri. L’evento sismico è stato registrato 47 km a nord ovest di La Spezia e 56 km a est di Genova.

Alle ore 15.40 scossa di magnitudo 2.1 sulla Costa Ragusana (Ragusa), ipocentro a profondità 25 chilometri. Alle 15.24 sisma di magnitudo 2.7 nel Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 27 chilometri di profondità. Alle ore 14:20 scossa di M 2.4 registrata a Pietraperzia, in provincia di Enna. Sisma segnalato a una profondità di 21 km, a 8 km a Sud-Est di Caltanissetta, a 45 km a Nord di Gela e a 52 km a Est di Agrigento. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, alle ore 13:59 di oggi, un sisma di M 2.2 ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 km di profondità; evento localizzato a 40 km a ovest di Teramo, 44 km a Sud-Ovest di L’Aquila, a 49 km a Nord-est di Foligno e a 50 km a Est di Terni. Alle ore 7:46 di stamattina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata a Longobucco, in provincia di Cosenza. Ipocentro a 28 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Longobucco, 9 km da Paludi, 11 km da Rossano e Cropalati. 36 chilometri a nord est di Cosenza, 61 km a nord est di Lamezia Terme, 64 km a nord ovest di Crotone, 65 km a nord di Catanzaro.

Terremoto oggi Italia 23 novembre 2018

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel distretto sismico Tirreno meridionale alle ore 01:08 di oggi, venerdì 23 novembre 2018. Epicentro in mare aperto, 36 chilometri a nord di Messina, 47 km a nord di Reggio Calabria, 89 km a sud ovest di Lamezia Terme.

Visita anche la nostra sezione Google News!

Terremoto oggi 23 novembre 2018, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al sesto grado Richter da segnalare oggi, 23 novembre 2018. L’utimo evento di questa intensità è avvenuto il 18 novembre alle ore 21:25, forte scossa di magnitudo 6.6 alle isole Fiji, con ipocentro a 537 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.