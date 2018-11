Terremoto oggi Marche, mercoledì 28 novembre 2018, scossa M 2.0 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Terremoto Marche oggi, mercoledì 28/11/2018: scossa M 2.0 provincia di Macerata. Ieri scossa M 3.2 in Emilia Romagna.

Terremoto oggi Marche, mercoledì 28 novembre 2018

Alle ore 14:11 di oggi, mercoledì 28 novembre 2018, l’INGV ha registrato una piccola scossa di terremoto di M 2.0 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, nelle Marche. Sisma con ipocentro a 11 km di profondità con epicentro a 27 km a Est di Foligno, a 55 km a Nord-Est di Terni e a Est di Perugia, a 74 km a Nord-Ovest di L’Aquila. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte e nella prima parte della mattinata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018. Situazione sismica tranquilla quindi in Italia. (fonte: Ingv)

Terremoto oggi 28 novembre 2018, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale non ci sono da segnalare forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al sesto grado Richter. L’ultimo evento di questo tipo si è verificato domenica 25-11-2018 alle ore 17:37, forte scossa M 6.1 in Iran, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.