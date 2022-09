Terremoto oggi Italia, 7 settembre 2022: le ultime scosse registrate – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.3 in provincia dell’Aquila

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Abruzzo nella serata di oggi, mercoledì 7 settembre 2022: il sisma, di magnitudo 2.3 della scala Richter, è stato registrato alle 20:54 a Pizzoli, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 11 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Barete, Capitignano, Campotosto, Crognaleto, Montereale, Cagnano Amiterno, L’Aquila, Scoppito, Pietracamela, Fano Adriano, Amatrice, Cortino e Lucoli.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia: alle 9:57 sisma di magnitudo 2.1 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 11 km; alle 16:38 scossa di magnitudo 2.2 a Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 11 km. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato diverse scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Due, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri, martedì 6 settembre 2022, dall’INGV in Italia: alle 6:32 sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter in mare, con epicentro nel Mar Ionio Meridionale e ipocentro in mattinata; alle 11:08 scossa di magnitudo 2.1 a Bronte, in provincia di Catania, con ipocentro a 26 km di profondità. Nessuna scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 registrata a seguire.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata oggi all’estero

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi sono state registrate diverse scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0: la più intensa, di magnitudo 5.9, è stata registrata alle 8:07 ora italiana nell’oceano Pacifico, con ipocentro a 10 km di profondità. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.