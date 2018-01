Terremoto oggi Lazio 1 gennaio 2018, scossa M 2.2 in provincia di Rieti – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 1-1-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 1 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge diffuse specie sui settori centro-occidentali, neve oltre i 900/1100 metri sull’arco alpino. Al pomeriggio fenomeni più intensi in spostamento verso Est con forti piogge attese su Friuli e alto Veneto, quota neve costante sui rilievi. in serata ampie schiarite a partire da Piemonte, Liguria e Lombardia. Temperature in diminuzione nei valori massimi, stazionarie le minime Venti moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino variabilità diffusamente perturbata con piogge sparse, localmente intense nel Nord della Toscana, assenza di fenomeni più rilevanti solamente su Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, quota neve oltre i 1600 metri in Appennino. In serata temporaneo miglioramento quasi ovunque con fenomeni meno presenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati o forti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.