Terremoto oggi Lazio 27 settembre 2018, scossa M 2.2 provincia di Frosinone – Dati Ingv

Terremoto Lazio oggi giovedì 27 settembre 2018: scossa di magnitudo 2.2 in provincia di Frosinone

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato quattro scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, giovedì 27 settembre 2018. Alle ore 00:50, sisma M 3.4 alle isole Eolie, con ipocentro a 263 chilometri. Alle ore 1:11, scossa di magnitudo 2.2 a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato 68 km a nord ovest di Caserta, 69 km ad est di Latina. Alle ore 1:17, sisma M 2.1 ad Ussita, provincia di Macerata. Ipocentro a 9 km.

Alle ore 5:18 di oggi, lieve scossa di terremoto M 2.0 a Cittareale, in provincia di Rieti. Ipocentro a 12 chilometri di profondità. Alle ore 6:13 di stamattina, lieve sisma di magnitudo 2.1 in Umbria, epicentro a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 8 km. Evento localizzato 19 chilometri a sud di Foligno, 26 chilometri a nord di Terni. […]