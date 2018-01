Terremoto oggi Liguria 17 gennaio 2018, scossa M 2.2 costa ligure – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 17-1-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 17 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino deboli precipitazioni sulle Alpi e sulle regioni orientali, più asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile salvo deboli nevicate sull’arco alpino di confine e deboli piogge sul Friuli. In serata ancora deboli nevicate sulle Alpi, più stabile sulle altre zone con cieli generalmente sereni. Neve localmente al fondovalle sulle alpi, oltre 1000 metri in Appennino. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati o forti Nord Occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più stabile e soleggiato lungo le coste tra Abruzzo e Marche. Al pomeriggio ampie schiarite in Toscana, deboli precipitazioni sulle altre regioni. In serata condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con ampi spazi di sereno ovunque. Neve oltre i 800-1300 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.